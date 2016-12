Telltale Games nutzte wie angekündigt die Game Awards, um Fans von The Walking Dead einen ausführlicheren Einblick in Season 3: A New Frontier zu ermöglichen.

Fans dürfen sich auf eine besonders intensive Erfahrung im Doppelpack freuen: Die erste und zweite Episode der dritten Staffel erscheinen nämlich ausnahmsweise zeitgleich am 20. Dezember 2016 und lassen uns in die Haut von Javier schlüpfen, dem seine Familie genommen wurde. Das nun veröffentlichte Video zeigt uns einige Szenen aus Javiers Familienleben ganz zu Beginn der Zombieplage.

Clementine-Fans dürfen übrigens unbesorgt bleiben, denn der Fan-Liebling wird auch in der dritten Staffel – nun deutlich gereifter – zurückkehren.

Infos zu The Walking Dead: Season 3