The Walking Dead: Season 3 - Episode 4 im Trailer

The Walking Dead: A New Frontier geht weiter! Die vierte Episode namens "Thicker Than Water" erscheint bereits am 25. April 2017 für PC, PlayStation 4, Xbox One und mobile Geräte und konfrontiert Clementine und Javier erneut mit allerlei Gefahren.

Passend zu der erfreulichen Nachricht veröffentlichte Telltale Games auch einen Release-Trailer, der es in sich hat und euch auf das Kommende vorbereiten soll. Ob es Javier und Clementine gelingt, die zu beschützen, die ihnen am Herzen liegen? Findet es selbst heraus - ab dem 25. April 2017.

Infos zu The Walking Dead: Season 3

