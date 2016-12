The Walking Dead: Season 3 - Ein Blick hinter die Kulissen

Am 20. Dezember 2016 startete die dritte Staffel von The Walking Dead gleich mit einer Doppelfolge durch und erzählte uns die Geschichten von Clementine und Javier, die beide so ihre eigenen Verluste erleiden mussten und die das Schicksal nun zusammenbringt.

Dazu passend veröffentlichte Telltale Games ein Behind the Scenes-Video, das uns nicht nur einige Spielszenen zeigt, sondern vor allem den Entwickler zu Wort kommen lässt und auch interessierten Gamern, die noch nicht Hand an die aktuelle Staffel gelegt haben, sagt, was alles hinter dem Titel und besonders den Charakteren steckt.

Vergangene Entscheidungen wirken sich auf die Gegenwart aus

Einige Jahre sind seit dem Ausbruch der Zombie-Apokalypse ins Jahr gegangen und unser Lieblingscharakter Clementine ist älter geworden. Was hat sie in der Zwischenzeit erlebt? Um diese Frage zu klären und den Spieler dabei möglichst viel einzubeziehen, gibt es in A New Frontier nun spielbare Flashbacks. Diese geben uns die Möglichkeit, die verpassten Ereignisse im Leben der Spielfiguren nachzuempfinden und aktiv zu beeinflussen.

Wer die vorherigen Episoden gespielt hat, soll einige Wiedererkennungsmomente genießen können, aber auch neue Gamer können problemlos in die aktuelle Staffel einsteigen, so Telltale Games.

Infos zu The Walking Dead: Season 3