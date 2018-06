Vampyr - Der Launch-Trailer zum Vampirabenteuer der Life is Strange-Macher ist da!

Der atmosphärische Launch-Trailer zu Vampyr ist da! Abermals darf Dontnod Entertainment unter Beweis stellen, was sie auf dem Kasten haben. Nach Life is Strange folgt nun ein weiteres Abenteuer. Es trumpft mit einem düsteren Setting auf. Auch hier werden eure Entscheidungen eine große Auswirkung auf den Spielverlauf haben. Entscheidet also weise, wem ihr das Blut aussaugt und wem ihr am Leben lasst. Das Veröffentlichungsdatum von Vampyr ist am 5. Juni 2018. Der Titel erscheint für die PS4, Xbox One und den PC.

