Vampyr - Gameplay vom Horror-Spiel der LiS-Macher

Vampyr wurde auf der E3 2017 angekündigt und soll noch dieses Jahr für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Beim Videospiel-Magazin "IGN" stellen die Entwickler von Dontnod Entertainment, dem Studio hinter Life is Strange oder Remember Me, ihren kommenden Horror-Titel vor.

Im Video ist erstes Gameplay-Material von Vampyr zu sehen, das es bislang noch nirgends gab. Es zeigt, wie das Horror-Story-Spiel aussieht und wie die Gameplay-Mechaniken funktionieren.

Infos zu Vampyr