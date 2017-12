Vacation Simulator - Trailer zur neuen VR-Experience der Job Simulator-Macher

Während der Games Awards 2017 gab es einen Trailer zum kommenden VR-Titel Vacation Simulator zu sehen. Das Spiel stammt von Owlchemy Labs, die sich bereits für Job Simulator verantwortlich zeigen.

"First you JOB, then you VACATION. Experience RECREATION, optimal RELAXATION, and classic human pasttimes like SUNBURN. Vacation Island offers all this and more so that you can discover the lost art of TIME OFF."