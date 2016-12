Until Dawn ist sicherlich einer der beliebteren PlayStation 4-Titel des letzten Jahres. Was viele Fans der Story rund um das mysteriöse Verschwinden der Schwestern Beth und Hannah allerdings nicht wissen, ist dass das Horrorspiel ursprünglich für die PlayStation 3 angekündigt wurde und auch schon einige Entwicklungs-Jahre auf dem Buckel hat. Mit Unterstützung von PlayStation Move sollten die - damals noch etwas anderen - Charaktere ursprünglich aus der Ego-Perspektive heraus gesteuert werden, was sicherlich für ein anderes Spielerlebnis gesorgt hätte.

Der YouTube Kanal PtoPOnline veröffentlichte nun ein umfangreiches Gameplay-Video und zeigt uns den Prototyp der PS3-Fassung. Ob Until Dawn wohl in dieser Form auch überzeugt und so gute Kritiken eingefahren hätte? Wer ungeduldig ist und sich die Spielszenen ohne einleitende Informationen ansehen will, darf die ersten drei Minuten übrigens natürlich überspringen.

