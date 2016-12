Der Railshooter Until Dawn - Rush of Blood feiert heute sein Debüt. Entwickler Supermassive Games erlaubt es den Spielern hier, durch VR-Brille und Motion-Controller selbst in das Until Dawn-Universum einzutauchen und die Horror-Erfahrung so hautnah mitzuerleben. Exklusiv für PlayStation VR entwickelt, ist Rush of Blood spielerisch an die Schienen einer Geisterbahn gebunden. Mit Waffen ausgestattet, müsst ihr euch einigen altbekannten Gesichtern, aber auch bisher unbekannten Schrecken stellen.

Wie spielt sich Rush of Blood?

Wir hatten bereits im Vorfeld die Gelegenheit, einen ersten Blick auf den Titel zu werfen und sprechen mit euch in unserem Video über unsere Eindrücke nicht nur zum heute erscheinenden Railshooter selbst, sondern auch PlayStation VR im Allgemeinen.

Infos zu Until Dawn: Rush of Blood