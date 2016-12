Wer Angst vor Clowns hat, sollte jetzt lieber nicht auf den Play-Button drücken. PlayStation stellt seine VR-unterstützte Version eines neuen Games im Until Dawn Universum vor. Entwickler Supermassive Games lässt die Spieler in Rush of Blood über eine VR-Brille und Motion-Controller selbst in das Game eintauchen. Dabei müssen sie die Gegner mit einer Waffe treffen und sich schaurigen Figuren in einer Achterbahn-Sequenz stellen.

Infos zu Until Dawn: Rush of Blood