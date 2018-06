Unravel 2 - Kann im Koop gespielt werden, ab sofort erhältlich

Der Puzzle-Plattformer Unravel 2 ist im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Electronic Arts offiziell vorgestellt worden. Überraschenderweise wird es neben der Singleplayer-Kampagne auch einen Koop-Modus geben, der euch gemeinsam mit einem Freund durch die Welt hüpfen lässt. Als Entwickler wird wieder das schwedische Indie-Studio ColdWood Interactive verantortlich sein.

"In Unravel Two geht es um die neuen Verbindungen, die wir knüpfen, wenn wir die Vergangenheit hinter uns lassen“, sagt Martin Sahlin, Creative Director bei Coldwood. „Genau wie Unravel ist auch dieser Titel ein zutiefst persönliches Spiel für das Studio, und unsere Leidenschaft und Lebenserfahrungen sind in die Reise eingeflossen, auf die sich die Spieler mit ihren Yarnys begeben. Unravel Two dreht sich um das unzerstörbare Band zwischen Freunden und darum, dass Hoffnung und Liebe die Welt um uns herum zu einem besseren Ort machen können."