Sony hat in seiner Präsentation einen weiteren Trailer zu der Standalone-Erweiterung zu Uncharted: The Lost Legacy veröffentlicht. Darin bekommen wir einen weiteren Blick in das Action-Adventure geboten.

Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 23. August 2017 exklusiv für die PlayStation 4.

