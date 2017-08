Am 23. August 2017 wird Uncharted: The Lost Legacy exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen. Die Entwickler von Naughty Dog haben nun innerhalb eines Behind-the-Scenes-Videos über die Entstehung des Titels gesprochen und warum statt Nathan Drake Chloe Frazier und Nadine Ross in den Mittelpunkt gerückt werden.

Infos zu Uncharted: The Lost Legacy