Zu Uncharted 4: A Thief's End ist diese Woche der Koop-Modus Überleben veröffentlicht worden. Sony und Naughty Dog stellen den per Update kostenlos erschienenen Inhalt in dem folgenden Trailer nochmals genauer vor.

Unter anderem geht es in dem kooperativen Modus in Uncharted 4: A Thief's End um das Bekämpfen von Gegner-Wellen, die mit der Zeit immer härter werden. Gespielt werden kann mit Freunden oder zufälligen Multiplayer-Mitspielern. Mehr Details zum Koop-Modus in Uncharted 4: A Thief's End findet ihr hier:

Infos zu Uncharted 4: A Thief's End

Uncharted 4: A Thief's End - Wie die Action-Adventure-Reihe das Leben der Entwickler verändert hat Uncharted 4 wird den Abschluss der Nathan Drake-Saga bilden. Um euch einen genaueren Blick hinter die Kulissen von Entwickler Naughty Dog sowie die Arbeiten zu gewähren, haben die ...