Unavowed - Erster Teaser Trailer veröffentlicht

Wadjet Eye Games, die Macher der Blackwell-Reihe, arbeiten zur Zeit an dem Point & Click-Adventure Unavowed. Darin wollen Mächte aus der Unterwelt New York City in tiefste Finsternis stürzen, nur die Unavowed können ihnen Einhalt gebieten. Dieser Geheimbund leistet den dämonischen Kräften seit Jahrhunderten Widerstand, leider mit zunehmend veralteten Methoden. Deswegen sind sie auf einen Neuzugang angewiesen, dessen Kontrolle ihr in dem Spiel übernehmt. Die von euch getroffenen Entscheidungen sollen Einfluss auf den Spielverlauf, angefangen bei der Wahl des Geschlechts eures Charakters. Zudem stellt ihr mit vier weiteren Figuren, die über individuelle Fähigkeiten verfügen, eine Party zusammen. Je nachdem, aus welchen Charakteren eure Truppe besteht, ändern sich die Lösungen mancher Rätsel. Unavowed soll 2018 für den PC erscheinen.