Twitch - Der etwas andere IRL-Trailer (NSFW)

Auf Twitch gibt es seit einiger Zeit eine IRL-Sektion, in der ein Live-Stream "in Reallife", also aus dem echten Leben, gezeigt werden darf. Davor verpflichtete die Streaming-Plattform die Nutzer, nur höchstens 30 Minunten IRL-Pausen zwischen Gaming-Inhalten zu präsentieren.

Dazu gab es auch einen offiziellen Trailer. Dieses Parodie-Video von YouTuber "Jasper" nimmt sich der etwas anderen Seite von Twitch IRL an und kritisiert die freizügigen und langweiligen Inhalte, die dort teils gezeigt werden würden. Twitch setzt die in der Vergangenheit mit großer Aufmerksamkeit eingeführten Regeln bei beliebten Streamern oftmals nicht durch.

