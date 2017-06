Tropico 5 - Nachfolger wird bald angekündigt, Release in 2018

Es scheint so als würde der altehrwürdige El Presidente im Jahr 2018 zurückkehren und in einem neuen Tropico-Teil die Karibik unsicher machen. Dies deutet jetzt ein Teaser-Trailer an, der das "gewählte" Staatsoberhaupt beim Nutzen eines Twitter-Klons zeigt. Nachdem nach ihm verlangt wurde, setzt er seine legendäre Mütze auf und ist bereit, um sich neuen Geschichten zu widmen.

Die Wirtschaftssimulations-Reihe gehört zu den beliebtesten Serien in dem Genre und wird vom deutschen Spieleunternehmen Kalypso Media entwickelt. Der Release von Tropico 6 ist für 2018 geplant. Eine Veröffentlichung soll laut Teaser für PC, PlayStation 4 und Xbox One stattfinden. Die offizielle Ankündigung dürfte in den nächsten Wochen und Monaten geschehen.

Viva El Presidente!

