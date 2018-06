Transference - E3-Trailer zeigt konfuses Gameplay

Verstörende Spielszenen gibt es im Trailer von Transference zu sehen. Der Thriller vermischt in der virtuellen Realität die Medien Film und Spiel. Sogar Elijah Wood ist an dem Projekt beteiligt. Wir dürfen gespannt sein, was der Titel zu bieten hat! Transference erscheint im Frühjahr 2018.

Transference Virtual Reality-Erlebnis zwischen Film und Spiel

