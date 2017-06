The Town of Light - Der psychologische Horrortitel im Live-Action-Trailer

Nachdem The Town of Light mehr als ein Jahr lang Zeit hatte, PC-Spieler auf der ganzen Welt zu überzeugen, kommt das psychologische Horror-Adventure nun auch auf die Konsolen. Am 06. Juni 2017 ist es bereits so weit und dann können auch PlayStation 4- und Xbox One-Spieler die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte rund um den Psychiatrieaufenthalt eines jungen Mädchens miterleben.

Passend zur Ankündigung veröffentlichten die Verantwortlichen einen Live-Action-Trailer, der den Realismus des Spiels betonen soll.

Infos zu The Town of Light

