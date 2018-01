Tomb Raider-Film - Zweiter Trailer gibt neue Einblicke

Am 15. März 2018 wird die wohl bekannteste Videospiel-Ikone Lara Croft zurück auf die Kinoleinwand kehren. Nun haben Warner Bros. Pictures und Metro-Goldwyn-Mayer Pictures einen weiteren Trailer zu dem kommenden Tomb Raider-Film veröffentlicht, der noch einmal auf den baldigen Start hinweisen soll und die taffe Archäologin in den Mittelpunkt rückt.

Gespielt wird Lara Croft von der schwedischen Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander. Regie führt Roar Uthaug („The Wave - Die Todeswelle“). Oscar-Preisträger Graham King („Departed - Unter Feinden“) produziert mit seiner Firma GK Films. Die Dreharbeiten begannen kurz nach dem 20. Jubiläum der Videospiel-Reihe von Square Enix, Crystal Dynamics und Eidos Montreal. Weitere Rollen in „Tomb Raider“ spielen Dominic West („Money Monster“, „300“), Walton Goggins („The Hateful Eight“, „Django Unchained“) und Daniel Wu (AMC-Serie „Into the Badlands“).

Uthaug verfilmt das Drehbuch von Geneva Robertson-Dworet an Schauplätzen in Südafrika und Großbritannien. Zum kreativen Team gehören Kameramann George Richmond („Mission: Impossible – Rogue Nation“), Produktionsdesigner Gary Freeman („Maleficent – Die dunkle Fee“), Cutter und Oscar-Kandidat Stuart Baird („Skyfall“, „Gorillas im Nebel“) und Kostümdesigner Tim Wonsik (Hauptkostüme zu „Guardians of the Galaxy“, „The Return of the First Avenger“).

Tomb Raider-Film Video mit Blick hinter die Kulissen des Films