Der Launch-Trailer zu Titanfall 2 ist erschienen. Entwickler Respawn Entertainment und Publisher Electronic Arts feiern den Release des Shooters, der jetzt neben einem Multiplayer-Modus auch eine Singleplayer-Kampagne bietet.

Im Trailer singt Grace eine ganz eigene Version des Songs "Bang Bang My Baby Shot Me Down", der im Video "Bang Bang, My Titan Shot Him Down" heißt.

Infos zu Titanfall 2

