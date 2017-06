Am 02. Juni 2017 ist es endlich so weit und mit Tekken 7 geht der nächste Teil der legendären Beat'em-up-Reihe an den Start.

Um die Vorfreude der erwartungsvollen Fans noch einmal ordentlich anzuheizen, veröffentlichte Bandai Namco Entertainment gestern einen Story-Trailer. „Kein Ruhm für Helden“ heißt das gute Stück und zeigt uns nicht nur einige der Charaktere, sondern zählt auch die verschiedensten Gründe zu kämpfen auf.

Infos zu Tekken 7