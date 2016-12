Für die gamescom 2016 hat sich Bandai Namco Entertainment die Enthüllung eines weiteren Charakters für Tekken 7 aufgespart. Lee Chaolan, der Adoptivsohn von Heihachi Mishima, wird sich wieder in Gefechte mit dem Rest des Casts stürzen. Anfang 2017 dürft ihr Lee dann auch zuhause auf PlayStation 4, Xbox One und PC in der Unreal Engine 4 bewundern. Neben Lee wird es auch sein alter Ego Violet als alternatives Outfit verfügbar sein. Wir haben auf der gamescom 2016 Hand an Tekken 7 anlegen können, in Kürze lest ihr unsere Vorschau zu dem Beat'em-Up.

