Tekken 7 - Gameplay des neuen Charakters Geese Howard

Die Kollegen von Gamespot konnten erstes Gameplay-Material zum kommenden Charakter von Tekken 7 aufnehmen. Der Herr namens Geese Howard dürfte den Tekken-Fans dabei eher unbekannt vorkommen, da er in der Vergangenheit nur in der King of Fighters-Reihe auftauchte.

Wie der Tekken-Chef Katsuhiro Harada bestätigte, möchte das Team dem Charakter treu bleiben, ihm aber gleichzeitig ein völlig neues Move-Set bieten, sodass er perfekt in das Roster von Tekken 7 passe. So dürfte bei Kennern beider Reihen ein wohliges Gefühl entstehen und für eine Menge Prügelspaß sorgen.

Geese Howard soll noch in diesem Winter als DLC-Charakter für Tekken 7 erscheinen.

