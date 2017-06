The Surge - Umfangreiches Gameplay-Video veröffentlicht

Die Kollegen von IGN veröffentlichten gestern ein neues Gameplay-Video, in welchem sie sich The Surge von Entwickler Deck13 und Publisher Focus Home Interactive noch einmal ganz in Ruhe anschauen und uns einen umfangreichen Eindruck zum Game ermöglichen.

Das Science-Fiction-Rollenspiel spielt in einer dystopischen Zukunft und lässt uns als Protagonist Warren gegen die ungewöhnlich aggressive Belegschaft unseres Arbeitgebers antreten. Mit einem Exoskelett ausgerüstet und mit verschiedenen Gegnern konfrontiert, versuchen wir fortan zu überleben - um jeden Preis.

The Surge soll im Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Infos zu The Surge

