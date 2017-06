The Surge - Spielerreaktionen: Wenn Frust und Freude nah beieinander liegen

Seit zwei Wochen ist The Surge mittlerweile für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Doch wie kommt das Action-RPG bei den Spielern an? Deck13 und Focus Home Interactive gaben nun die Antwort auf diese Frage und fassten die Spielerreaktionen innerhalb eines Videos zusammen.

Freude und Frust liegen hierbei offenbar nah beieinander, denn der Titel hat durchaus einige fiese Passagen, die ganz im Sinne von Dark Souls ordentlich Nerven kosten können. Unterhaltsam anzusehen ist das Ganze aber auf jeden Fall.

Infos zu The Surge

