The Surge - Launch-Trailer zum heutigen Release

Passend zum heutigen Release von The Surge veröffentlichten Focus Home Interactive und Deck13 natürlich auch einen entsprechenden Launch-Trailer. In diesem geht es wie zu erwarten war recht gefährlich und actiongeladen zu, aber zum Glück ist Protagonist Warren dank seinem Exoskelett ja bestens ausgerüstet, um seinen Widersachern zu trotzen.

The Surge erscheint heute, also am 16. Mai 2017, für PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro und Xbox One.

Infos zu The Surge

