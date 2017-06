The Surge - Kampfsystem im neuen Trailer

Zu dem Action-RPG The Surge aus dem Frankfurter Hause Deck13 wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht. Die gezeigten Szenen beschäftigen sich mit der Möglichkeit, Körperteile von Feinden abzutrennen und diese der eigenen Ausrüstung hinzuzufügen.

The Surge ist der inoffizielle Nachfolger zu Lords of the Fallen und wird vom französischen Publisher Focus Home Interactive vertrieben.

Der Titel soll am 16. Mai für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

