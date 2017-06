The Surge - Feiert seinen Erfolg mit einem Accolades-Trailer

Vor einer Woche erschien das dystopische Sci-Fi-Rollenspiel The Surge für PC, PlayStation 4 und Xbox One. In einem Accolades-Trailer rücken Entwickler Deck13 und Publisher Focus Home Interactive den Titel jetzt erneut in den Mittelpunkt und geben uns dabei einen Überblick über die Wertungen der internationalen Fachpresse.

Auch bei den Spielern kommt The Surge bisher ziemlich gut an, was sich nicht nur in den vielen positiven Bewertungen widerspiegelt. Das Spiel befindet sich außerdem schon unter den Steam-Topsellern und hat es sich derzeit auf Platz 4 gemütlich gemacht.

Infos zu The Surge

The Surge - Story-Trailer zum Sci-Fi-Rollenspiel Zu dem Science-Fiction-Rollenspiel The Surge, des deutschen Entwicklerstudios Deck 13, ist jetzt ein neuer Story-Trailer veröffentlicht worden. Darin gehen die Entwickler etwas näher auf die ...