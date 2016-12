Wie spielt sich eigentlich The Surge? Deck13 und Focus Home Interactive lieferten nun neues Gameplay-Material zum kommenden Action-RPG. Der Titel spielt in einer dystopischen Zukunft und lässt uns in die Haut von Protagonist Warren schlüpfen, der es mit einigen aggressiven Widersachern zu tun bekommt. Mit einem Exoskelett und speziellen Fähigkeiten ausgerüstet, versucht er sich zur Wehr zu setzen - Erfolg ungewiss.

The Surge erscheint 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wenn ihr wissen wollt, was das Science-Fiction-Rollenspiel im Detail für euch bereithält, empfehlen wir euch unsere News, in der wir euch den Titel bereits umfassend vorgestellt haben:

Infos zu The Surge