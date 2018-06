Super Smash Bros. Ultimate - Das umfangreichste Super Smash Bros. aller Zeiten

Die Präsentation zu Super Smash Bros. Ultimate war das klare Herzstück der Nintendo Direct zur E3 2018, und das aus gutem Grund. Das Roster wird so viele spielbare Charaktere wie nie zuvor enthalten, ausnahmslos alle bisherigen Kämpfer der Reihe sind vertreten. Der Cast aus Super Smash Bros. for 3DS / Wii U wird mit den Rückkehrern Ice Climbers, Junger Link, Pichu, Bisaknosp und Schiggy bilden mit Glurak wieder gemeinsam den Pokémon-Trainer, Wolf O'Donnell und Solid Snake ergänzt. An allen von ihnen hat man Änderungen vorgenommen, teils kosmetischer und teils spielerischer Natur. So trägt Link seine Kleidung aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Ness bekommt bei seinem Final Smash Unterstützung von seinen beiden Freunden Paula und Poo. Mit den Inklingen aus Splatoon und Ridley aus Metroid sind auch zwei Newcomer in dem Titel vertreten.

Randvoll mit Inhalten

Wie Game Director Masahiro Sakurai in der Präsentation erklärte, hat man neue Elemente wie Air Dodges in bestimmte Richtungen eingefügt und Tweaks an der Perfect-Shielding-Mechanik vorgenommen. Auch die "Klon-Charaktere" Dr. Mario, Lucina und Finsterer Pit sollen sich von ihren Gegenstücken deutlicher abheben und werden fortan Echo-Charaktere genannt. Als neuer Echo-Charakter ist Daisy als Alternative Farbe für Peach sowie ein weiblicher Pokémon-Trainer verfügbar und es gibt neue Helfertrophäen, darunter auch einen Gastauftritt von Bomberman. Super Smash Bros. Ultimate wird am 7. Dezember für Nintendo Switch erscheinen. Eure in Super Smash Bros. for 3DS / Wii U aufgelevelten amiibos lassen sich auch auf der Switch nutzen. Außerdem unterstützt der Titel den GameCube-Controller-Adapter.