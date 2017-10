Super Mario Odyssey - Neues Gameplay-Material an der sonnigen Küste

Ende Oktober erscheint Super Mario Odyssey von Nintendo. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, haben wir heute ein neues Gameplay-Video von Nintendo für euch. Neben New Donk City und die Polarstürme in eisiger Landschaft wurde auch die Küste schon einmal gezeigt. In diesem Video wird noch einmal Augenmerk auf die Urlaubsgegend gelegt. Neben Tauchgängen könnt ihr sonnige Strandspaziergänge erleben. Doch Vorsicht: Das Wasser ist gefährlich und bringt die eine oder andere Gefahr mit sich.

Im Video wird euch Mario einmal mehr in Badehose präsentiert. Er sammelt Münzen ein und wird durch die Küstenlandschaft düsen.

Der 3D-Platformer Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober 2017 auf der Nintendo Switch.

Infos zu Super Mario Odyssey

