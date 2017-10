Am 27. Oktober stürmt Nintendos Vorzeigeklempner in Super Mario Odyssey die vielen Welten der neuen Königreiche. Ein Musical aus New Donk City scheint besonders angetan von Marios Besuch zu sein - und veranstaltet direkt ein Konzert, mitten auf den Straßen.

Fast schon gruselig, Mario in einer echten Welt zu sehen...

Infos zu Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey - Das Live-Musical stürmt die Straßen Am 27. Oktober stürmt Nintendos Vorzeigeklempner in Super Mario Odyssey die vielen Welten der neuen Königreiche. Ein Musical aus New Donk City scheint besonders angetan von Marios ...