Super Mario Odyssey - Langer Gameplay-Trailer bereitet auf Release vor

Das japanische Unternehmen Nintendo veröffentlichte einen neuen Gameplay-Trailer zum bald erscheinenden Super Mario Odyssey. Der etwa 5-minütige Trailer gibt einen Ausblick auf das, was uns Ende Oktober erwartet und steigert einmal mehr die Vorfreude auf das neue Spiel im Mario-Universum.

Ähnlich wie in Super Mario 64 oder den beiden Super Mario Galaxy-Teilen, bewegt ihr euch durch offene Areale, in denen ihr unterschiedliche Aufgaben lösen müsst, um weitere Level freizuschalten. Die Besonderheit bei Super Mario Odyssey ist, dass Mario mithilfe seiner Mütze die Kontrolle über allerlei Wesen und Gegenstände übernehmen kann, was für einen völlig abgedrehten Spaß sorgen soll.

Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober exklusiv für Nintendo Switch!

Infos zu Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey - Das Live-Musical stürmt die Straßen Am 27. Oktober stürmt Nintendos Vorzeigeklempner in Super Mario Odyssey die vielen Welten der neuen Königreiche. Ein Musical aus New Donk City scheint besonders angetan von Marios ...