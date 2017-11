Die Jungs von Smosh Games haben den Honest Game Trailer zu Super Mario Odyssey veröffentlicht. In der "Honest Trailer"-Reihe werden Spiele mit Augenzwinkern vorgestellt, vor allem die fiktiven Apsekte werden unterhaltsam mit der Realität verglichen - eine Art Parodie.

Den Honest Trailer zu Super Mario Odyssey für die Nintendo Switch könnt ihr euch oberhalb ansehen.

Nintendo will zusammen mit den Universal Studios eigene Freizeitparks auf die Beine stellen. Wie so ein Park konkret ...

Die neue Mütze von Mario hat einen Namen: Cappy ist eines der Highlights, die wir in Super Mario Odyssey auf der Nintendo Switch sehen werden. Das heiß erwartete Spiel, das am 27. Oktober ...

Am 27. Oktober stürmt Nintendos Vorzeigeklempner in Super Mario Odyssey die vielen Welten der neuen Königreiche. Ein Musical aus New Donk City scheint besonders angetan von Marios ...