Und alle so: "Jetzt kommt Monster Hunter", und dann zeigte Nintendo stattdessen einen neuen Trailer zu Super Mario Odyssey. Mit seiner Mütze kann Mario in dem Jump'n'Run in andere Charaktere, wie Gegner und NPCs, hineinschlüpfen. Außerdem gab Nintendo den Releasetermin bekannt.

Infos zu Super Mario Odyssey

