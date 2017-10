Super Mario Odyssey - Das ist Cappy, die neue Mütze von Mario

Die neue Mütze von Mario hat einen Namen: Cappy ist eines der Highlights, die wir in Super Mario Odyssey auf der Nintendo Switch sehen werden. Das heiß erwartete Spiel, das am 27. Oktober 2017 seinen Release-Termin feiern wird, lässt uns mit der Cappy alles einnehmen, was wir wollen.

So entstehen für Super Mario ganz neue Möglichkeiten, mit der Spielwelt zu interargieren und sie zu nutzen, um unsere Peach von Browser zu retten.

In diesem Trailer zeigt Nintendo die Super Mario Odyssey Cappy etwas genauer und erklärt, was wir mit ihr tun können - und was nicht.

Infos zu Super Mario Odyssey

