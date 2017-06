Am heutigen 3. März 2017 ist es endlich so weit und die Nintendo Switch findet den Weg in die Händlerregale. Der Publisher Konami veröffentlichte soeben den offiziellen Launch-Trailer zum exklusiven Super Bomberman R, das ebenfalls ab heute für die Nintendo Switch erstanden werden kann.

Wer sich heiße Gefechte mit seinen Freunden liefern will und auf das alte Bomberman-Spielprinzip steht, sollte einen Blick auf das Video werfen.

Infos zu Super Bomberman R

Siehe auch: launch