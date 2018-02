Die Mannen von Capcom haben kürzlich einen offiziellen Gameplay-Trailer zu Street Fighter V: Arcade Edition veröffentlicht. Zu sehen ist Blanka, der in Kürze Einzug in den klassischen Prügler halten wird. Der zweite Charakter der 3. Season kommt bereits am 20. Februar 2018. Etwa eine Woche müsst ihr euch also noch gedulden.