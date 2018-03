Street Fighter 30th Anniversary Collection - Switch-Version erscheint mit exklusivem Turnier-Modus

In der Street Fighter 30th Anniversary Collection stecken die folgenden Spiele:

Street Fighter

Street Fighter II

Street Fighter II: Champion Edition

Street Fighter II: Hyper Fighting

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II: Turbo

Street Fighter Alpha

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter III

Street Fighter III: 2nd Impact

Street Fighter III: 3rd Strike

Exklusiv in der Fassung für Nintendo Switch wird außerdem noch Super Street Fighter II: The Tournament Battle enthalten sein. Dabei handelt es sich um eine spezielle Version, die bisher nur in Spielhallen erschienen ist. Bis zu vier Automaten konnten damit vernetzt werden, um Turniere für bis zu acht Spielern auszurichten. In der Street Fighter 30th Anniversary Collection wird statt eines Automaten eine Switch verwendet, bei weniger als acht Teilnehmern übernimmt die CPU die restlichen Slots.