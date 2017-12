Street Fighter 30th Anniversary Collection - Compilation für PS4, Xbox One, Switch und PC angekündigt

Ein großes Stück Prügelspiel-Geschichte steckt in der Street Fighter 30th Anniversary Collection, die Capcom für Mai 2018 angekündigt hat. In der Sammlung befinden sich insgesamt 12 Spiele aus der Reihe, die ursprünglich zwischen 1987 und 1999 in Arcades veröffentlicht wurden. Im Detail sind das:

Street Fighter

Street Fighter II

Street Fighter II': Champion Edition

Street Fighter II': Hyper Fighting

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II: Turbo

Street Fighter Alpha: Warrior's Dreams

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter III: New Generation

Street Fighter III: 2nd Impact

Street Fighter III: 3rd Strike

Die Umsetzungen sollen laut Capcom durchweg arcade-perfect sein, sich also exakt wie die Originale mit all ihren bekannten Macken spielen, Zusatzcharaktere aus Konsolen-Umsetzungen werden dementsprechend fehlen. Dafür werden Street Fighter II': Hyper Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 und Street Fighter III: Third Strike online spielbar sein, mit Ranked Matches, Casual Matches und Bestenlisten.

Außerdem verspricht Capcom eine Galerie, in der ihr Sprites und Artwork betrachten sowie Musikstücken lauschen dürft. Ein weiteres Feature ist die interaktive Timeline der Street Fighter-Historie, in der ihr Releases und wichtige Ereignisse aufgelistet bekommt. Die Street Fighter 30th Anniversary Collection soll im Mai 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Steam erscheinen.