Kurz nach Release der Extremsportsimulation Steep veröffentlichte Ubisoft nun Videomaterial eines ganz besonderes Events: Organisiert von Ubisoft, Red Bull und Nitro Snowboards, steigen hier YouTuber und Profis in den Ring, um ihr Können zu beweisen. Die Kontrahenten treten aber nicht nur in der virtuellen Welt gegeneinander an, sondern stellen sich auch der realen Herausforderung in den schneebedeckten Alpen. Wer den Sieg für sein Team beanspruchen kann und wie gut sich die Mitstreiter auf der Piste und an den Controllern schlagen, seht ihr im Video.

Steep ist nach zwei erfolgreichen Beta-Phasen nun seit dem 02. Dezember 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Infos zu Steep

