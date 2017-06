Steep - Kostenloses Alaska-Update erscheint heute

Das Alaska-Update steht vor der Tür! Ab heute könnt ihr in Ubisofts Steep nicht nur die Alpen erkunden, sondern eure Sprung- und Flugkünste auch auf dem Mount Denali in Alaska unter Beweis stellen. Das kostenlose Update hält außerdem 21 neue Challenges, zwei Einladungs-Events und eine Berggeschichte für euch bereit, die von den vielen Legenden des höchsten Gipfels Nordamerikas erzählt. Weiterhin wird durch das Update die Level-Begrenzung von 25 auf 30 erhöht.

Die Extremsportsimulation Steep wurde nach zwei erfolgreichen Beta-Phasen am 02. Dezember 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Seitdem könnt ihr in malerischer Kulisse gefährliche Stunts mit Skiern, Wingsuit, Snowboard oder Paragleiter absolvieren und euch dabei auch mit anderen Spielern messen.

Infos zu Steep

Steep - Launch-Trailer mit persönlichen Einblicken Nachdem Ubisoft die erwartungsvollen Spieler bereits mit zwei Beta-Phasen angeteasert und ihre Vorfreude angeheizt hatte, läutete der Launch-Trailer zur Extremsportsimulation Steep nun das ...