Um die Kooperation mit GoPro zu feiern, veröffentlichten die Mannen von Ubisoft nun einen neuen Trailer zur kommenden Sportsimulation Steep. Hier habt ihr die Möglichkeit, in der malerischen Kulisse der Alpen selbst zum Extremsportler zu werden, ohne euch dabei in Gefahr zu begeben. Die Mischung aus Paragliding, Wingsuits und Snowboarding wurde erstmals auf der E3 2016 vorgestellt und erscheint am 02. Dezember 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Tragischer Unfall bei Dreharbeiten

Eine Nachricht erschütterte vor einigen Wochen die Sportwelt und brachte etwas Realität in den sonst so gefahrenlosen Raum der Videospiele: Skifahrerin Matilda Rapaport verstarb während der Dreharbeiten zu Steep, nachdem sie von einer Lawine erfasst worden war.

Infos zu Steep

