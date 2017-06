Ubisoft hat unter dem Namen "Road to the Olympics" eine neue Erweiterung zu dem Wintersport-Spiel Steep angekündigt. Der DLC soll passend zum bevorstehenden Start der Olympischen Winterspiele 2018 am 05. Dezember 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Infos zu Steep

