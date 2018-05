State of Decay 2 - Offizieller Launch-Trailer veröffentlicht

Publisher Microsoft und Entwickler Undead Labs haben den offiziellen Launch-Trailer zu dem Zombie-Survival-Shooter State of Decay 2 veröffentlicht. Der Titel erscheint am 22. Mai für PS4, Xbox One sowie PC.

State of Decay 2 So viel Festplattenspeicher benötigt der Zombie-Titel

Die Microsoft Studios haben sich für State of Decay 2 etwas Besonderes einfallen lassen. Die Collector's Edition zum Spiel enthält nicht nur eine Zombiemaske, sondern noch diverse weitere Boni - ganz im Sinne der Untoten!

State of Decay 2 CE beinhaltet Zombiemaske, Steelbook-Gehirn und USB-Finger