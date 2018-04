State of Decay 2 - 20-minütiges Koop-Gameplay von der PAX East

State of Decay 2 erscheint offiziell am 22. Mai 2018 für Xbox One sowie den PC. Alle News, Videos, Artikel und Bilder zu State of Decay 2 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite .

Der YouTuber "GoodGameBro" hatte im Rahmen der Messe PAX East die Gelegenheit Gameplay-Material von dem Zombie-Titel State of Decay 2 aufzunehmen. Dabei ist ein insgesamt 20 Minuten langes Video entstanden, das unter anderem das Koop-Gameplay beleuchtet und neue Einblicke in den Titel liefert.

