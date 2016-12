Disney rührt noch einmal mächtig die Werbetrommel und präsentiert uns den finalen Trailer zu Star Wars: Rogue One. In zweieinhalb Minuten gibt es diverse neue Details des Streifens zu bestaunen, unter anderem Ausblicke in die Vergangenheit der Protagonistin Jyn Erso und die Entstehungsgeschichte der Rogue One. Als Spin-Off, welches außerhalb der Chronik der Hauptgeschichte spielt, beleuchtet der Film insbesondere die Vorgeschichte zu Episode IV und dem mächtigen Todesstern.



Ein freudiges und nun bestätigtes Widersehen wird es auch mit dem dunklen Lord Darth Vader geben, der nun erstmals in offiziellem Werbematerial des Films zu sehen ist. Welche explizite Rolle der Antagonist spielen wird, ist nach wie vor ziemlich unklar. Spätestens im Dezember dieses Jahres wissen wir mehr, denn am 16. Dezember geht das erste Spin-Off aus dem Star Wars Universum an den Start und entführt uns erneut ins Sci-Fi Abenteuer, bevor es nächstes Jahr mit Episode VIII weitergeht. Den Trailer gibt es unter diesem Beitrag zum Bestaunen.

