Star Wars: The Old Republic - Prinzessin Leia im Spiel von Community geehrt

Die Community des Fantasy-MMORPGs Star Wars: The Old Republic gedenken der leider vor kurzer Zeit verstorbenen Carrie Fisher in einer sehr rührenden Zeremonie. Die Spieler stellen sich gemeinsam an einen ikonischen Ort, tanzen, singen, sprechen miteinander und ehren damit ihre geliebte Prinzessin Leia, deren Schauspielerin bei einer schweren Herzattacke das Leben verlor.

Im Video könnt ihr euch ansehen, wie die Community zusammen die Trauer bewältigt und sich an all die schönen Momente erinnert, die sie dank Carrie Fisher bekamen. Gute 35 Minuten geht das Video und hinterlässt so manches Mal Gänsehaut. Viel Spaß!

Infos zu Star Wars: The Old Republic

