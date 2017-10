Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi - Neues Behind the Scenes-Material veröffentlicht

Mit großen Schritten nähern wir uns der Veröffentlichung der achten Episode der Weltraumsaga Star Wars. In Die letzten Jedi erleben wir die Fortsetzung der Geschichte rund um die neuen Helden Rey und Finn. Die Story setzt dabei nach Das Erwachen der Macht an und lässt viele Fans auf einen tollen Streifen hoffen.

Nachdem zuletzt der offizielle Trailer veröffentlicht wurde, stellte Disney jetzt neues Behind the Scenes-Material zu den Dreharbeiten von Die letzten Jedi zur Verfügung. Im englischsprachigen Video bekommen wir einen kurzen Eindruck von der Arbeit des Regisseurs Rian Johnson und wie dieser die Dreharbeiten empfand. Logischerweise lassen sich in dem Video auch neue Szenen und Requisiten entdecken, die so bisher noch nicht gesehen wurden. Schon alleine deswegen ist das Video einen Blick wert.

Star Wars: Episode VIII - Die letzten Jedi erscheint am 14. Dezember hierzulande in den Kinos.

