Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi - Daisy Ridley im Training

Nur noch einige Wochen bis Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi in die Kinos kommt. Um die Wartezeit bis dahin möglichst angenehm zu gestalten, haben die Verantwortlichen ein neues Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, in dem der Cast des Films für die verschiedenen Action-Szenen trainiert.

Dazu gehören Daisy Ridley, die Rey verkörpert, John Boyega (Fin), Adam Driver (Kylo Ren/Ben Solo), Gwendoline Christie (Captain Phasma) und Kelly Marie Tran (Rose Tico). Von dem Kampfkoordinator Lian Yang erfahren wir, dass Ridley komplizierte Bewegungen schneller als erwartet gelernt hat. Einige dieser Kombinationen sollten in drei Tagen gelernt werden, aber die Schauspielerin schaffte dies in nur wenigen Stunden. "Sie lernt sehr schnell", so Yang.

Gwendoline Christie, die Captain Phasma spielt, erwähnt in dem Video, dass dies die "schwerste physische Sache" ist, die sie bisher gemacht habe.

Star Wars: Die letzten Jedi wird in Deutschland am 14. Dezember 2017 in den Kinos starten.

